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Ударная авианосная группа США вошла в Южно-Китайское море

ВМС США сообщили, что в акваторию Южно-Китайского моря вошел авианосец Ronald Reagan

Фото: Kin Cheung / AP

Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Ronald Reagan вошла в акваторию Южно-Китайского моря для поддержания свободного судоходства и сдерживания территориальных амбиций Китая. Об этом сообщает агентство Reuters с ссылкой на заявление ВМС США.

«Наше присутствие в Южно-Китайском море демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому побережью», — заявил командир авианосца.

Ранее Министерство обороны Китая обвинило эсминец США в том, что он незаконно вторгся в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова).

Согласно заявлению официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли, действия США серьезно нарушают суверенитет и безопасность КНР, наносят ущерб миру и стабильности в регионе Южно-Китайского моря, а также нарушают принципы международного права и нормы международных отношений.

Мировая история санкций
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Дмитрий Сотак
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