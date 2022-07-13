Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды

Минобороны Китая обвинило эсминец США в незаконном вторжении в свои территориальные воды

Министерство обороны Китая в среду, 13 июля обвинило эсминец США в том, что он незаконно вторгся в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, действия США серьезно нарушают суверенитет и безопасность Китая, наносят ущерб миру и стабильности и регионе Южно-Китайского моря (ЮКМ), а также нарушают принципы международного права и нормы международных отношений.

«Факты в очередной раз доказывают, что США неуклонным создателем рисков в сфере безопасности в ЮКМ, а также крупнейшим нарушителем мира и стабильности в ЮКМ», — заявил Тянь Цзюньли. Он добавил, что расположенные в этом районе силы постоянно принимают меры и делают все необходимые шаги, чтобы твердо защищать государственный суверенитет и безопасность, а также решительно отстаивать мир в регионе.

30 августа 2021 года Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Речь идет об акваториях Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.

Меры были приняты из-за обострения напряженности между США и КНР после того, как с 3 по 16 августа 2021 года Соединенные Штаты провели крупнейшие военно-морские учения в Черном, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также в Восточном Средиземноморье.