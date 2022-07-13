Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды

Минобороны Китая обвинило эсминец США в незаконном вторжении в свои территориальные воды

Фото: US NAVY / Reuters

Министерство обороны Китая в среду, 13 июля обвинило эсминец США в том, что он незаконно вторгся в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, действия США серьезно нарушают суверенитет и безопасность Китая, наносят ущерб миру и стабильности и регионе Южно-Китайского моря (ЮКМ), а также нарушают принципы международного права и нормы международных отношений.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Он получил все, что хотел» Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
«Он получил все, что хотел»Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
1 июля 2022
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022

«Факты в очередной раз доказывают, что США неуклонным создателем рисков в сфере безопасности в ЮКМ, а также крупнейшим нарушителем мира и стабильности в ЮКМ», — заявил Тянь Цзюньли. Он добавил, что расположенные в этом районе силы постоянно принимают меры и делают все необходимые шаги, чтобы твердо защищать государственный суверенитет и безопасность, а также решительно отстаивать мир в регионе.

30 августа 2021 года Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Речь идет об акваториях Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.

Меры были приняты из-за обострения напряженности между США и КНР после того, как с 3 по 16 августа 2021 года Соединенные Штаты провели крупнейшие военно-морские учения в Черном, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также в Восточном Средиземноморье.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининград
Психолог объяснила причины ухода мужчины зрелого возраста к молодой женщине
Аналитик высказался о будущем цен на бензин в России
В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма
Известный культуролог заявил о непопулярности инвестиций в искусство
Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды
Роспотребнадзор оценил введение ограничений из-за роста случаев COVID-19
Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»
В Запорожье высказались о референдуме по присоединению к России
Огромный крокодил проглотил десятилетнего мальчика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.