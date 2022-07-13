Аксенов показал снятое незадолго до избиения контрактника в Судаке видео

Глава Крыма Аксенов показал снятое незадолго до нападения на контрактника в Судаке видео

Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал кадры, снятые незадолго до нападения на контрактника российской армии в Судаке. Видео Аксенов разместил в своем Telegram-канале.

На публикуемых кадрах двое молодых людей, которые через некоторое время подвергнутся нападению, гуляют по ночному городу. Глава региона отдельно обратил внимание на тот факт, что на пострадавших нет одежды с буквами Z, что противоречит первым сообщениям о конфликте.

«Все, кто просил подтвердить, что на военнослужащих, ставших участниками конфликта в Судаке, не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, могут ознакомиться с записью камеры видеонаблюдения», — написал Аксенов.

Он добавил, что выложенное видео должно положить конец спекуляциям на этом инциденте.

Ранее в соцсетях появилась информация, что причиной нападения на мужчину стали символы Z на его одежде. Однако позже издание «Baza» в своем Telegram-канале уточнило, что отдыхавшего в санатории в Судаке военного избили из-за нетрезвого и вызывающего поведения. Уточнялось, что драка началась из-за замечания со стороны местных жителей.

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков, который 11 июля сообщил об избиении в Судаке военнослужащего в одежде с символикой Z, заявил, что сожалеет о своих словах.