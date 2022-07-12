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Советник главы Крыма объяснил свои слова об избиении военного в одежде с Z

Заявивший об избиении военного с Z в Судаке Крючков выразил сожаление из-за своих слов

Кадр: Telegram-канал Крючков Z

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков, который 11 июля сообщил об избиении в Судаке военнослужащего в одежде с символикой Z, заявил, что сожалеет о своих словах. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Поскольку это не соответствует действительности, а также в связи с тем, что мои сообщения могли в какой-то мере стать причиной подобных публикаций, я искренне сожалею о случившемся», — написал Крючков.

После публикацией МВД предварительных итогов разбирательства Крючков попросил всех коллег внимательно следить за качеством информации и проверять ее. Он сообщил, что в интернете «было много фейков и вбросов», в Telegram-каналах также была опубликована недостоверная информация, которая основывалась на заявлениях одной стороны.

11 июля Крючков сообщил, что неизвестные в Судаке избили контрактника, на одежде которого была символика Z. Он также утверждал, что пострадавший приехал на отдых в Крым, а напавшие на него хулиганы выкрикивали проукраинские лозунги. Однако позднее Baza писала, что мужчину избили из-за нетрезвого и вызывающего поведения.

Информацию о символике Z на одежде пострадавшего также опроверг глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил, что сотрудники ФСБ совместно с региональным УФСБ установили, что конфликт не имел никакой межнациональной подоплеки и «никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не было».

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Анастасия Шейкина
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