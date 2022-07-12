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Глава Крыма опроверг наличие символа Z на одежде избитого в Судаке

Глава Крыма Аксенов опроверг наличие символа Z на одежде избитого в Судаке мужчины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудники ФСБ совместно с региональным УФСБ установили, что конфликт, в ходе которого неизвестные избили мужчину в Судаке, не имел никакой межнациональной подоплеки. Также знаков на одежде, в том числе символа Z, не было, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, информация, опубликованная в соцсетях и Telegram-каналах, не соответствует действительности. «Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не было», — подчеркнул Аксенов.

Он призвал воздержаться от обнародования непроверенных данных, а также громких заявлений. «Тех, кто продолжит действовать в том же духе, буду считать провокаторами», — заключил глава Крыма.

Ранее стало известно, что причиной нападения на мужчину стали символы Z на его одежде. Однако позже Telegram-канал Baza писал, что отдыхавшего в санатории в Судаке военного избили из-за нетрезвого и вызывающего поведения. Уточнялось, что драка началась из-за замечания со стороны местных жителей.

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Сергей Истомин
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