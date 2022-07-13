В Киеве начали рассматривать апелляцию военного из России

Киевский суд начал рассмотрение апелляции осужденного военного из России Вадима Шишимарина

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции осужденного военного из России Вадима Шишимарина. Об этом сообщается в Telegram-канале медиа-проекта «Граты».

Адвокат российского военного Виктор Овсянников попросил суд изменить решение о пожизненном приговоре его подзащитного. Шишимарину инкриминируют нарушение правил и обычаев войны.

Юрист заявил, что пожизненное заключение — слишком жесткая мера. Он добавил, что суд должен учесть смягчающие обстоятельства, поскольку Шишимарин сдался в плен добровольно и дал признательные показания. Тем не менее сторона обвинения решила настоять на пожизненном приговоре для осужденного.

Ранее, 23 мая, суд признал 21-летнего контрактника Шишимарина виновным в нарушении законов и обычаев войны. По версии следствия, он застрелил человека, выполняя приказ, хотя мог отказаться или не целиться в жертву. Во время заседания суда Шишимарин признал вину и заявил о раскаянии.

Шишимарин стал первым российским военнослужащим, представшим перед украинским судом после начала российской спецоперации.