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В Киеве начали рассматривать апелляцию военного из России

Киевский суд начал рассмотрение апелляции осужденного военного из России Вадима Шишимарина

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции осужденного военного из России Вадима Шишимарина. Об этом сообщается в Telegram-канале медиа-проекта «Граты».

Адвокат российского военного Виктор Овсянников попросил суд изменить решение о пожизненном приговоре его подзащитного. Шишимарину инкриминируют нарушение правил и обычаев войны.

Юрист заявил, что пожизненное заключение — слишком жесткая мера. Он добавил, что суд должен учесть смягчающие обстоятельства, поскольку Шишимарин сдался в плен добровольно и дал признательные показания. Тем не менее сторона обвинения решила настоять на пожизненном приговоре для осужденного.

Ранее, 23 мая, суд признал 21-летнего контрактника Шишимарина виновным в нарушении законов и обычаев войны. По версии следствия, он застрелил человека, выполняя приказ, хотя мог отказаться или не целиться в жертву. Во время заседания суда Шишимарин признал вину и заявил о раскаянии.

Шишимарин стал первым российским военнослужащим, представшим перед украинским судом после начала российской спецоперации.

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Алевтина Запольская
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