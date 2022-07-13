Солнечный свет связали с голодом у мужчин

Nature Metabolism: солнечный свет стимулирует выработку гормона голода у мужчин

Международная группа ученых обнаружила, что воздействие большего количества солнечного света в течение лета приводит к тому, что мужчины начинают больше есть. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Предыдущие исследования показали, что воздействие солнечного света связано с такими преимуществами, как стимуляция выработки витамина D, а также следующими недостатками: повреждение кожи и более высокий риск рака кожи. В новой работе ученые показали, что он также вызывает голод у мужчин.

Результаты опроса продемонстрировали, что мужчины потребляют примерно на 15 процентов больше калорий в течение лета, а прием пищи у женщин не изменился. Тестирование на мышах показало повышение уровня гормона грелина у самцов мышей, подвергшихся воздействию ультрафиолетового излучения. У женщин гормон эстроген блокирует выработку гормона голода.

Грелин вырабатывается клетками желудка, а иногда и поджелудочной железы, тонкого кишечника и головного мозга. Это соединение транспортируется по кровотоку к нейронам в гипоталамусе, создавая чувство голода. Гормон влияет и на другие области мозга, такие как миндалевидное тело, которое может стимулировать выработку дофамина. Известно, что уровень грелина повышается как во время голода, так и непосредственно перед приемом пищи.