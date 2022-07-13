Российская учительница избила скалкой по голове восьмилетнюю падчерицу

Под Челябинском учительница била скалкой и топила в унитазе восьмилетнюю падчерицу

В поселке Красный Октябрь Челябинской области учительница математики била скалкой по голове и топила в унитазе восьмилетнюю падчерицу. Об этом сообщается на портале 74.ru.

По сведениям издания, 40-летняя россиянка издевалась над девочкой на протяжении длительного времени. Тревогу забили односельчане, когда в группе одной из соцсетей появились снимки избитого ребенка — тело школьницы покрывали огромные синяки.

Жители Красного Октября показали фотографии руководству школы, где в последнее время работала мачеха девочки. Классная руководительница несовершеннолетней решила выяснить все у коллеги и ее супруга и оправилась к ним домой. Она заметила, что взрослые сильно занервничали и не могли объяснить, откуда у ребенка взялись гематомы.

Позже девочку осмотрели медики. Выяснилось, что в мае учительница прикладывала горячий утюг к затылку падчерицы, а летом затащила школьницу головой в унитаз и смывала воду. Кроме того, россиянка регулярно била девочку ремнем.

Отец ребенка заявил, что ничего не знал о происходящем. По словам мужчины, он полностью доверил новой супруге воспитание дочери.

В отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье 117 УК России («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного»). Женщину уже поместили в изолятор.

Ранее в Курганской области мать била ребенка электрошнуром и не давала назначенные ему лекарства.