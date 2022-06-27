Россиянка регулярно била сына электрошнуром и не давала ему лекарства

В Курганской области мать била ребенка электрошнуром и не давала назначенные ему лекарства

В Катайском районе Курганской области мать систематически избивала своего несовершеннолетнего сына, в том числе электрическим шнуром. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона в понедельник, 27 июня.

«С октября 2021 года по февраль 2022 года суд установил пять фактов нанесения побоев ребенку, в том числе электрическим шнуром. Кроме того, мать не заботилась о здоровье, не осуществляла за ним контроль и присмотр, не контролировала прием им назначенного врачом для ежедневного регулярного приема лекарства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Суд признал россиянку виновной в совершении преступлений по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание») и по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка») и приговорил ее к трем годам и семи месяцам условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

В настоящий момент ребенок живет с отцом.

Ранее в июне в сети опубликовали видео, на котором жительница Барнаула избивает ребенка в детском психоневрологическом санатории.