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Россиянка избила ребенка в психоневрологическом санатории и попала на видео

Жительница Барнаула избила ребенка в детском психоневрологическом санатории

В Барнауле женщина избила ребенка в детском психоневрологическом санатории и попала на видео. Запись инцидента публикует «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, это происходит каждый день, а персонал медучреждения никак не реагирует.

«Обычно у нее ремень в руке, и она им орудует, а сегодня его забыла. Это продолжается на протяжении трех недель, которые мы находимся там», — рассказала автор видео.

В комментариях к записи указано, что действия происходят в КГБУЗ «Краевой психоневрологический детский санаторий», а женщина является матерью мальчика. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Ранее в июне стало известно, что 25-летний житель поселка Горный Волгоградской области до смерти забил двухлетнюю дочь из-за того, что она плакала.

Евгения Куликова
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