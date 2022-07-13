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Экспорт российского топлива на Ближний Восток рекордно вырос

Bloomberg: экспорт топлива России на Ближний Восток в июне достиг рекордных 155 тысяч б/д

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Экспорт российского топлива в страны Ближнего Востока рекордно вырос, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa. Объем поставок неуклонно рос с 24 февраля и к июню достиг 155 тысяч баррелей в день — максимума с 2016 года. Импорт российской топлива Европой в этом месяце, напротив, сократился на 30 процентов.

Более трети ближневосточного импорта пришлось на центр торговли и хранения нефти в Фуджейре (ОАЭ). По словам старшего аналитика по нефтепродуктам в Energy Aspects Ltd Коэна Весселса, отследить, куда отправляется российское топливо после его отгрузки в Фуджейре, непросто.

В основном Россия поставляет в регион мазут. Большая часть импорта из России — остаток от процесса нефтепереработки, который используется для производства электроэнергии и в судоходстве. Остальная часть поставок приходится на бензин, авиационное и дизельное топливо и другие продукты.

«К концу года поток может увеличиться», — считает нефтяной аналитик Turner, Mason & Co. Джонатан Лейтч. По данным Vortexa, Россия готовится поставить новый рекорд по экспорту в ближневосточный импорт: в период с 1 по 11 июля поставки превысят 220 тысяч баррелей в день. Тем не менее, поставки на Ближний Восток составляют лишь небольшую часть всего российского экспорта нефтепродуктов и не смогут компенсировать падение экспорта в Европу, отмечают журналисты Bloomberg.

Brent от TradingView

По словам Лейтча, с Ближнего Востока топливо могут отправлять в Европу «серым» экспортом: российские продукты будут доставлять в регион, а затем смешивать с топливом ближневосточного происхождения, чтобы на иностранных судах отправить в ЕС. «Будут серые зоны, где, вероятно, один и тот же продукт можно будет перемещать таким образом», — подчеркнул эксперт.

В июле ОПЕК спрогнозировал России постепенную потерю рынка нефти. Добыча сократится в 2022 и 2023 годах на 0,17 миллиона и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно, хотя в совокупности производство нефти в странах вне ОПЕК в ближайшие два года покажет рост на 2,15 миллиона и 1,71 миллиона баррелей в сутки.

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Софья Ермакова
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