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Россиянам назвали неожиданный способ борьбы с дрожью в руках

Невролог Алексей Кудряшов: справиться с тремором в руках поможет небольшая доза алкоголя

Фото: Luis Quintero / Unsplash

Справиться с дрожью в руках может помочь небольшая доза алкоголя, заявил кандидат медицинских наук, врач-невролог Алексей Кудряшов. Эксперт назвал россиянам неожиданный способ борьбы с врожденным тремором в беседе с News.ru.

Врач отметил, что тремор — наследственное заболевание, и оно неизлечимо. Однако, по его словам, эта болезнь безобидна при правильном лечении: обычно она не прогрессирует и не несет в себе никакой опасности, кроме дискомфорта для болеющего.

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«Мало кто знает, но при треморе помогает прием небольшой дозы алкоголя, но тут ключевое слово небольшой. Обычно данным способом пользуются люди, которые стесняются своего недуга перед, например, публичным выступлением, — рассказал Кудряшов. — Также есть и препараты, помогающие держать тремор под контролем».

Врач отметил, что, кроме врожденного, есть тремор приобретенный, который является последствием других заболеваний. «К таким случаям относятся интоксикация, алкоголизм и наркомания. При возникновении тремора в связи с одной из вышеперечисленных причин я рекомендую незамедлительно обратиться к специалисту во избежание нежелательных последствий», — предупредил Кудряшов.

Ранее эндокринолог Елена Жучкова напомнила россиянам об опасных симптомах гормонального дисбаланса. Одним из них она назвала тремор рук.

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