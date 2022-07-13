Россиянам назвали неожиданный способ борьбы с дрожью в руках

Невролог Алексей Кудряшов: справиться с тремором в руках поможет небольшая доза алкоголя

Справиться с дрожью в руках может помочь небольшая доза алкоголя, заявил кандидат медицинских наук, врач-невролог Алексей Кудряшов. Эксперт назвал россиянам неожиданный способ борьбы с врожденным тремором в беседе с News.ru.

Врач отметил, что тремор — наследственное заболевание, и оно неизлечимо. Однако, по его словам, эта болезнь безобидна при правильном лечении: обычно она не прогрессирует и не несет в себе никакой опасности, кроме дискомфорта для болеющего.

«Мало кто знает, но при треморе помогает прием небольшой дозы алкоголя, но тут ключевое слово небольшой. Обычно данным способом пользуются люди, которые стесняются своего недуга перед, например, публичным выступлением, — рассказал Кудряшов. — Также есть и препараты, помогающие держать тремор под контролем».

Врач отметил, что, кроме врожденного, есть тремор приобретенный, который является последствием других заболеваний. «К таким случаям относятся интоксикация, алкоголизм и наркомания. При возникновении тремора в связи с одной из вышеперечисленных причин я рекомендую незамедлительно обратиться к специалисту во избежание нежелательных последствий», — предупредил Кудряшов.

Ранее эндокринолог Елена Жучкова напомнила россиянам об опасных симптомах гормонального дисбаланса. Одним из них она назвала тремор рук.