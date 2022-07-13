Россиянам рассказали о засекреченных бомбоубежищах

Специалист по выживанию Макей назвал метро главным бомбоубежищем Москвы

В больших городах на большой глубине существуют засекреченные бомбоубежища, где находятся, в том числе, центры управления. Нередко они связаны с метро, резервными линиями. Существуют и рассекреченные объекты, их адреса можно найти в интернете. Об этом «Ленте.ру» рассказал инструктор по выживанию и эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей.

Адреса бомбоубежищ в Москве являются секретной информацией, представляющей гостайну. Об этом заявил заммэра города Петр Бирюков, отвечая на запрос депутата Московской городской думы от КПРФ Евгения Ступина. «Обобщенные сведения об адресах ЗС ГО, их количестве, готовности к приему укрываемых отражаются в ежегодных докладах о состоянии гражданской обороны в городе Москве, которые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации относятся к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в ответе Бирюкова.

Секретные и несекретные объекты

«Бомбоубежища — это стратегические объекты. Они бывают засекреченными и рассекреченными, — сказал Макей. — О многих знают только сотрудники спецслужб. Такие объекты находятся на большой глубине, вокруг них располагаются муляжи в виде домов, часто они представляют собой засекреченные центры управления. Как правило, информацией о них владеют только люди с допуском к гостайне, работающие в этих сферах, на этих объектах или с ними взаимодействующие».

Существуют, по словам Макея, и рассекреченные бомбоубежища, которые, в случае экстренной ситуации, должны быть доступны для людей из близлежащих районов. Они присутствуют во всех крупных городах, адреса и карты легко можно найти в интернете и заранее прогуляться до ближайшего объекта.

Не могу сказать, поддерживаются ли такие объекты в надлежащем состоянии. По идее, их обслуживание должно поручаться коммунальным службам, но думаю, что следят за ними постольку-поскольку. Проверяют только, чтобы там не селились бездомные Михаил Макей специалист по выживанию

Если по какой-то причине имеющееся в вашем районе бомбоубежище вас не устраивает, или вы оказались от него слишком далеко, верным решением в случае происшествия Макей считает попытаться добраться до ближайшей станции метро.

«Метро — это главное бомбоубежище. Более того, большая часть стратегических засекреченных военных объектов с ним связана, с засекреченными резервными линиями, под кодовыми названиями. Для обычных людей самым надежным как раз будет спуститься в метро и использовать его в качестве бомбоубежища. Объекты в ближайшем парке или дворе могут оказаться просто закрыты на замок, не факт, что их успеют открыть вовремя», — предупредил эксперт.

«Победа требует подготовки»

Чтобы избежать паники и лишних метаний Макей рекомендует заранее изучить местность своего проживания и продумать ходы отступления.

«Победа требует подготовки. Прежде всего, необходимо проанализировать среду своего обитания на предмет безопасности: в случае экстренной ситуации угрозу могут представлять и заводы, и какие-то производства, бензозаправки. У каждой семьи должна быть схема эвакуации, некая точка "Б", в которую все проследуют. Это необходимо проговаривать, иначе все просто побегут, куда глаза глядят, полагаясь только на удачу», — уверен специалист.

Схема эвакуации должна быть согласована со всеми родными и близкими. Раз в год можно брать свою семью, детей и проводить такие учения. Все понимают, в какое неспокойное время мы живем. Почему-то коронавирус научил нас запасаться гречкой и солью, но дальше мы не продвинулись Михаил Макей специалист по выживанию

Специалист предлагает заранее рассмотреть возможные точки для эвакуации, доступные конкретной семье: это может быть, например, дача с погребом, загородный дом, дом на колесах. Из имеющихся вариантов выбирается оптимальный.

«В момент наступления опасности вся территория делится на три зоны: красная, желтая и зеленая. Красная — угроза для жизни и здоровья, желтая — относительно безопасная, но куда опасность может прийти в любой момент, зеленая — безопасная. Это тоже необходимо понимать и просчитывать», — заключил Макей,

Ранее в Финляндии показали бомбоубежища, способные защитить население страны в случае любой угрозы, в том числе ядерного удара. Соответствующий сюжет вышел в эфире телеканала CNBC. На кадрах запечатлен один из бункеров, расположенных под Хельсинки — внутри имеется футбольное поле, спортивный зал со всем необходимым инвентарем, кафетерий, автомобильная парковка и детская площадка.