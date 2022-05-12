В Финляндии показали бомбоубежища на случай ядерного удара

CNBC показал способные защитить население от ядерного удара бомбоубежища в Хельсинки

В Финляндии показали бомбоубежища, способные защитить население страны в случае любой угрозы, в том числе ядерного удара. Соответствующий сюжет вышел в эфире телеканала CNBC.

На кадрах запечатлен один из бункеров, расположенных под Хельсинки — внутри имеется футбольное поле, спортивный зал со всем необходимым инвентарем, кафетерий, автомобильная парковка и детская площадка.

Каждое подобное убежище вмещает около шести тысяч горожан — предполагается, что в целом в них сможет укрыться все население столицы. Отмечается, что объекты были построены десятки лет назад, а впоследствии модернизированы.

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. Власти подчеркивают, что в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение.