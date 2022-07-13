Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Вильнюсе оценили разъяснение Еврокомиссии по транзиту в Калининград

МИД Литвы положительно оценил разъяснения Еврокомиссии по калининградскому транзиту

Фото: Barzdonas / Wikimedia

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что Вильнюс положительно оценивает разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по транзиту товаров в Калининград. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда высказывались против специальных исключений и различной трактовки территорий стран ЕС, поэтому положительно оцениваем то, что разъяснениями Еврокомиссии, обязательными для всех членов ЕС, не создается такой прецедент», — заявили в ведомстве.

Литва, отметили в МИД, не может игнорировать позиции и оценки своих стратегических партнеров, а поэтому обязуется следить за тем, чтобы санкции ЕС не нарушались, а Россия не пыталась «злоупотреблять транзитными возможностями».

Ранее депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс посчитал опасными послабления по транзиту товаров в Калининград из России. По его мнению, Москва только усилит давление на Европейский союз.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Стамбуле завершились переговоры по вывозу украинского зерна
На конференции по спасению планеты призвали обсудить одну тему
Губерниев оценил влияние Овечкина на НХЛ фразой о нищебродах
Российскому подростку дали шесть лет колонии за убийство 14-летней девушки
Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН
52-летняя Дженнифер Лопес назвала главный секрет своей красоты
В ЛНР сообщили о заходе союзных сил на окраины Соледара
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Польша смогла почти полностью заполнить газохранилища
Москвичей вновь предупредили о непогоде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.