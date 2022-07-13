В Вильнюсе оценили разъяснение Еврокомиссии по транзиту в Калининград

МИД Литвы положительно оценил разъяснения Еврокомиссии по калининградскому транзиту

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что Вильнюс положительно оценивает разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по транзиту товаров в Калининград. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда высказывались против специальных исключений и различной трактовки территорий стран ЕС, поэтому положительно оцениваем то, что разъяснениями Еврокомиссии, обязательными для всех членов ЕС, не создается такой прецедент», — заявили в ведомстве.

Литва, отметили в МИД, не может игнорировать позиции и оценки своих стратегических партнеров, а поэтому обязуется следить за тем, чтобы санкции ЕС не нарушались, а Россия не пыталась «злоупотреблять транзитными возможностями».

Ранее депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс посчитал опасными послабления по транзиту товаров в Калининград из России. По его мнению, Москва только усилит давление на Европейский союз.