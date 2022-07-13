Российский судебный пристав пойдет под суд за миллионную взятку

В Калининграде начальник отделения судебных приставов пойдет под суд за миллионную взятку

В Калининградской области суд рассмотрит дело начальника отделения — старшего судебного пристава отделения судебных приставов Светлогорского городского округа, обвиняемого в коррупции. Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле 2021 года фигурант за вознаграждение в 1,5 миллиона рублей предложил мужчине, который задолжал 29,5 миллиона рублей арендной платы, не направлять дело в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Калининградской области, снять арест с имущества и прекратить дальнейшие меры.

4 мая 2021 года силовики задержали пристава после получения первой части взятки в размере 1 миллиона 50 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал частично.

Ранее стало известно, что бывший начальник УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев пойдет под суд за крупную взятку — он получил два миллиона рублей от местного предпринимателя за некоторые незаконные действия.