Бывшего сотрудника УФСИН отправили под суд за превышение полномочий и взятки

Экс-оперуполномоченный отдела УФСИН по Республике Бурятия пойдет под суд за коррупцию

В Октябрьском районе суд рассмотрит дело 30-летнего бывшего старшего оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии №2 УФСИН по Республике Бурятия, обвиняемого в коррупции и превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 8 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина предложил заключенному свое покровительство и условно-досрочное освобождение, а также разрешил использовать запрещенные в колонии предметы и пообещал не наказывать за нарушения режима, если тот будет приносить ему мобильные телефоны и сим-карты для продажи другим осужденным.

С декабря 2019-го по декабрь 2020 года экс-сотрудник колонии каждый месяц требовал взятки от 1 тысячи до 15 тысяч рублей. За год мужчина получил почти 100 тысяч рублей.

Известно, что фигурант раскаялся, полностью признал свою вину и помогал следствию.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае младший инспектор колонии ИК-5 получил срок за пронос в колонию мобильных для заключенных.