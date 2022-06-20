Российский инспектор получил срок за пронос в колонию мобильных для заключенных

В Хабаровском крае младший инспектор колонии ИК-5 получил срок за взятку от заключенных

В Хабаровском крае бывший младший инспектор группы отдела безопасности исправительной колонии (ИК-5) получил семь лет и три месяца колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с января по август 2020 года осужденный по договоренности с одним из заключенных колонии проносил в учреждение мобильные телефоны, комплектующие к ним и другие запрещенные предметы. За это осужденные обязались переводить ему на карту деньги. В общей сложности младший инспектор получил от них свыше 250 тысяч рублей.

«Следователями проведен широкий круг следственных и процессуальных действий, что позволило доказать вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления», — сообщили в СКР.

В апреле сообщалось, что замначальника исправительного центра №1 управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Волгоградской области полковника Виталия Курсекова задержали по подозрению в получении взятки.