Врач назвал передающиеся через воду в бассейне опасные заболевания

Иммунолог Билибок: в бассейне можно заразиться гепатитом А

В бассейне можно заразиться гепатитом А или вирусом папилломы человека, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Билибок. Другие опасные заболевания, передающиеся через воду, он назвал в интервью для News.ru.

Врач объяснил, что отдых в бассейне опаснее, чем может показаться. Даже в хлорированной воде могут долго сохраняться различные виды инфекций, которые без труда попадают в организм. «Самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, — это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже», — сообщил эксперт. Кроме того, через воду распространяется вирус гепатита А, предупредил Билибок.

Не только вода, но и поручни, а также другое оборудование могут стать источником инфекции. «Можно заразиться вирусом папилломы — это вирусные бородавки», — отметил врач. «Соответственно, все кожные дела, которые у человека бывают (вирус ветряной оспы, герпеса первого и второго типа), они в бассейнах могут некоторое время выживать в этой воде», — заключил иммунолог.

Самыми опасными бактериальными инфекциями, которыми можно заразиться в бассейне, Билибок назвал энтеропатогенную кишечную палочку, дизентерию и иерсинию. Последнее заболевание, по его словам, вероятнее всего подхватить в открытом бассейне.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова назвала правила профилактики и лечения кожных заболеваний. Людям с подтвержденным диагнозом «розацеа» в легкой форме она рекомендовала отказаться от посещения бани и сауны и ограничить нахождение на открытом солнце.