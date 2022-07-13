Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвал передающиеся через воду в бассейне опасные заболевания

Иммунолог Билибок: в бассейне можно заразиться гепатитом А

Фото: Shutterstock

В бассейне можно заразиться гепатитом А или вирусом папилломы человека, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Билибок. Другие опасные заболевания, передающиеся через воду, он назвал в интервью для News.ru.

Врач объяснил, что отдых в бассейне опаснее, чем может показаться. Даже в хлорированной воде могут долго сохраняться различные виды инфекций, которые без труда попадают в организм. «Самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, — это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже», — сообщил эксперт. Кроме того, через воду распространяется вирус гепатита А, предупредил Билибок.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Не только вода, но и поручни, а также другое оборудование могут стать источником инфекции. «Можно заразиться вирусом папилломы — это вирусные бородавки», — отметил врач. «Соответственно, все кожные дела, которые у человека бывают (вирус ветряной оспы, герпеса первого и второго типа), они в бассейнах могут некоторое время выживать в этой воде», — заключил иммунолог.

Самыми опасными бактериальными инфекциями, которыми можно заразиться в бассейне, Билибок назвал энтеропатогенную кишечную палочку, дизентерию и иерсинию. Последнее заболевание, по его словам, вероятнее всего подхватить в открытом бассейне.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова назвала правила профилактики и лечения кожных заболеваний. Людям с подтвержденным диагнозом «розацеа» в легкой форме она рекомендовала отказаться от посещения бани и сауны и ограничить нахождение на открытом солнце.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
США вывели из-под санкций бывшую дочку Газпрома
Лукашенко назвал момент потери Украины
Фигура Высоцкой в купальнике вызвала восхищение пользователей сети
Объяснено решение премьер-министра Италии Драги подать в отставку
США ослабили часть санкций против России
В ЕС заявили о готовности блокировать активы Банка России в пользу Украины
Российский игрок НХЛ обратился к призванному в армию Федотову
Захарова оценила требования посольства США к американцам покинуть Украину
Пойманный рыбаками огромный сельдяной король попал на видео
Стало известно об обстреле российского погранпоста со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.