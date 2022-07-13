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Россиянам назвали правила профилактики и лечения розацеа

Дерматолог Егорова заявила, что лечение розацеа заключается в его профилактике

Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash

Лечение розацеа в основном заключается в его профилактике, заявила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. Главные правила, которые позволят держать эту кожную болезнь под контролем, она назвала россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам специалистки, причины розацеа до сих пор до конца не выявлены. В качестве основных триггеров врачи обычно называют болезни желудочно-кишечного тракта, включая гастрит, язву и хроническое воспаление кишечника, патологии эндокринной системы, воздействие высоких температур и резкие переходы от жары к холоду и наоборот, а также сильные эмоциональные переживания.

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Чтобы избежать обострения розацеа, Малинина рекомендовала придерживаться простых правил, которые подходят для лечения и профилактики этого заболевания. Людям с подтвержденным диагнозом «розацеа» в легкой форме она рекомендовала отказаться от посещения бани и сауны, ограничить нахождение на открытом солнце и пребывание в жарком климате. Кроме того, стоит по возможности снизить уровень стресса и избегать эмоционального перенапряжения, контролировать артериальное давление, а также исключить из рациона красное вино, крепкий алкоголь и острую пищу, добавила дерматолог. Чтобы укрепить стенки сосудов и избавиться от сосудистой сетки, врачи могут назначить прием витамина С и курс фототерапии в осенне-зимний период.

При этом тяжелая форма заболевания требует назначения медикаментозного лечения, включающего в себя антибиотики, противопротозойные средства. В очень тяжелых случаях назначают ретиноиды, которые регулируют рост эпителиальных клеток, отметила Малинина.

Ранее врач-кардиолог Анастасия Лебедева назвала людям с больным сердцем правила безопасного путешествия. В частности, россияне с заболеваниями сердечно-сосудистой системы должны брать в поездку запас лекарств и избегать употребления алкоголя.

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