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Дикий кабан пришел на пляж и укусил за руку женщину с пиццей

The Guardian: в Генуе кабан до крови укусил активистку Демократической партии

Фото: Forest Simon / Unsplash

В итальянском городе Генуя дикий кабан напал на женщину с остатками пиццы в коробке и до крови укусил ее за руку. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 8 июля, когда 57-летняя активистка итальянской Демократической партии Россана Падоан Фальконе пришла на пляж, чтобы расслабиться после работы. С собой у женщины была пицца, недоеденные остатки от которой она убрала в коробку и продолжила отдыхать.

Фальконе рассказала, что беззаботно наслаждалась морским бризом, когда рядом с ней неожиданно появился крупный кабан. Она подумала, что его привлекла еда, и не двигалась, чтобы не раздражать животное. Однако кабан не стал пытаться открыть коробку и добыть корочки от пиццы. Вместо этого он подошел к итальянке и укусил ее за руку.

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Женщина закричала, один из посетителей пляжа поспешил ей на помощь, другие в ужасе разбежались. Фальконе отвезли в больницу, где ей обработали рану, сделали прививку от столбняка и выписали антибиотики и лекарства для профилактики бешенства.

Итальянка назвала случившееся с ней признаком «деградации» Генуи и заявила, что неприемлемо подвергать такой опасности посетителей пляжа, среди которых дети и инвалиды.

The Guardian отмечает, что несколько недель назад три диких кабана пытались украсть закуски у людей, устроивших пикник на пляже в Генуе. В тот раз никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Испании дикий кабан выскочил на пляж и укусил женщину, которая не успела от него убежать. Инцидент произошел на пляже Альфас-дель-Пи, расположенном в городе Аликанте.

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Евгения Черкасова
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Дикий кабан пришел на пляж и укусил за руку женщину с пиццей
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