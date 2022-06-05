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Дикий кабан выбежал на пляж и укусил женщину

Дикий кабан выбежал на пляж в Испании и укусил не успевшую убежать от него женщину

В Испании дикий кабан выбежал на пляж и укусил женщину, которая не успела от него убежать. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел на пляже Альфас-дель-Пи, расположенном в городе Аликанте. Кабан, выбежав на берег из воды, подбежал к 67-летней отдыхающей и укусил ее за ногу. Известно, что она недавно перенесла операцию на колене и не смогла скрыться от животного. О ее состоянии ничего неизвестно.

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На видео, распространившемся в сети, видно, что после нападения кабан побежал по пляжу, распугивая других отдыхающих. Отмечается, что позже животное поймали полицейские, дежурившие у пляжа.

Ранее сообщалось о нападении кабана на жительницу в Австралии: в городе Таунсвилл, штат Квинсленд животное напало на женщину, искусало ей руки и попыталось отгрызть ногу. Австралийка забыла закрыть ворота, когда присматривала за домом подруги. В результате во двор забрело стадо кабанов, которых она попыталась спугнуть. В итоге женщину госпитализировали, наложили ей швы на травмированную руку, она провела в больнице шесть дней.

Алевтина Запольская
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