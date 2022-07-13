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В России появятся новые законопроекты по безопасности в бактериологической сфере

Госдума и Совфед подготовят законопроекты по безопасности в бактериологической сфере

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Госдума и Совфед подготовят новые законопроекты об обеспечении безопасности России в бактериологической сфере. О появлении новых инициатив предупредил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, сенатор Константин Косачев. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что в документах будут содержаться прямые рекомендации, как совершенствовать национальную систему обеспечения биологической безопасности, «которая нуждается в очень серьезно совершенствовании».

«Мы договорились сегодня на заседании, что работа по выработке законодательных новаций, поправок, новых законодательных актов будет вестись начиная с сегодня», — добавил Косачев.

Ранее вице-спикер Совета Федерации также сообщал, что парламентарии выясняют у ученых, возможно ли создание биологического оружия избирательного действия с учетом расовой принадлежности человека.

Он полагает, что это является главным вопросом, ответ на который позволит решить и другие, возникающие по ходу расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.

7 июля Минобороны России опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов заявил, что страна является «полигоном» для испытаний биооружия Германии и США.

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Евгения Куликова
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