Названо число погибших с начала обострения в Донбассе жителей ЛНР

СЦКК ЛНР сообщил о гибели 72 гражданских в республике с 17 февраля

Более 70 человек, в том числе несколько детей, погибли на территории Луганской народной республики (ЛНР) с начала обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщили представители республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет ТАСС.

Речь идет о периоде с 17 февраля по 14 июля. Жертвами боевых действий стал как минимум 291 гражданских — 72 жителя ЛНР погибли и 219 получили ранения. Число погибших военнослужащих не называется.

Кроме того, как отмечают представители, разрушены оказались 1862 дома в 31 населенном пункте, а также 163 объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Представители администрации признали попадание украинских снарядов, однако степень разрушений пока не оценили.