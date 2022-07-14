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Джейми Ли Кертис приняла Ану Де Армас за неопытную актрису

Джейми Ли Кертис приняла Ану Де Армас за неопытную актрису на съемках «Достать ножи»
Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис. Фото: Ringo Chiu / Reuters

Обладательница премии «Золотой глобус» Джейми Ли Кертис рассказала, что приняла Ану де Армас за неопытную актрису на съемках детективного фильма «Достать ножи». Ее слова передает Collider.

Кертис впервые встретила Армас на съемочной площадке фильма в 2019 году. В то время молодая кубино-испанская актриса уже была известна по ролям в фильмах «Кто там», «Бегущий по лезвию», «Парни со стволами», где она снялась вместе с голливудскими звездами Киану Ривзом, Райаном Гослингом, Джоной Хиллом и другими. Однако Кертис, незнакомая с творчеством Армас, решила, что ее коллега неопытна.

«Она только что приехала с Кубы, и я, стыдно признаться, предположила, что она совсем неопытная, простая девушка. Она всем интересуется, разговор с ней — это своего рода обмен мнениями. Она любопытна и задает много вопросов», — рассказала Кертис.

Последними картинами, которые вышли с участием Армас, стали «Не время умирать» об агенте британской разведки Джеймсе Бонде и «Глубокие воды» с актером Беном Аффлеком в главной роли. Следующим большим проектом для актрисы станет фильм «Блондинка», в котором она исполнит роль американской модели Мэрилин Монро. Армас также появится в фильме братьев Энтони и Джо Руссо «Серый человек», который выйдет на стриминговой платформе Netflix 15 июля.

Ранее Netflix опубликовал первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас.

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