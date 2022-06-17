Netflix опубликовал первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас

Netflix опубликовал первый тизер фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро с Аной де Армас

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер фильма «Блондинка», посвященный Мэрилин Монро. Кадры нового проекта о самой известной актрисе прошлого века студия показала на своем YouTube-канале.

Главную роль в фильме исполнила кубино-испанская актриса Ана де Армас. Сама картина, снятая по одноименную роману писательницы Джойс Кэрол Оутс, расскажет о событиях 1950-1960-х годов. По словам создателей, они стремились уделить как можно больше внимания внутреннему состоянию Монро, а также ее взглядам на жизнь.

В тизере Ана де Армас предстает в образе Мэрилин перед зеркалом. Сначала героиня плачет, после чего демонстрирует свою фирменную улыбку.

Издание Collider отмечает, что именно так создатели проекта стремились показать двойственность в жизни и поведении Монро: безупречный облик кинодивы на публике граничил со страданиями в одиночестве и психическими проблемами звезды.

В ролике также звучит замедленная версия одной из наиболее известных композиций, исполненных Монро, Diamonds are a girl’s best friend.

Режиссером фильма выступил Эндрю Доминик, ранее снимавший такие проекты, как «Еще раз с чувством», «Ограбление казино» и другие. Премьера «Блондинки» состоится на Венецианском кинофестивале 2022 года, на сервисе Netflix проект появится этой осенью, 23 сентября.

Ранее киностудия Lionsgate опубликовала первый тизер приквела «Голодных игр».