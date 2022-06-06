Вышел первый тизер приквела «Голодных игр»

Киностудия Lionsgate опубликовала первый тизер приквела «Голодных игр»

Киностудия Lionsgate опубликовала первый тизер приквела «Голодных игр» под названием «Баллада о змеях и певчих птицах». Кадры новой части медиакомпания опубликовала на своем YouTube-канале. Картина расскажет о событиях, произошедших за несколько десятилетий до известной истории про Китнисс Эвердин.

Проект, режиссером которого выступил Френсис Лоуренс, снявший обе части «Сойки-пересмешницы»

и сиквелы «И вспыхнет пламя», является адаптацией одноименной книги Сьюзен Коллинз. Писательница стала соавтором сценария к фильму.

Сюжет «Баллады о змеях и певчих птицах» будет сконцентрирован на истории 18-летнего Кориолана Сноу, который в последующем займет место президента вымышленного тоталитарного государства Панем. В приквеле герой станет наставником девушки-трибута из Дистрикта-12 Люси Грей Бэрд (ее сыграет звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер).

Детали сюжета, а также основной актерский состав проекта пока остаются в тайне, однако известно, что актриса Дженнифер Лоуренс, сыгравшая главную героиню во франшизе, ранее отказывалась сниматься в приквеле.

Дата премьеры картины запланирована на 17 ноября 2023 года.

В конце мая вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей.