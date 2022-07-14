Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киевские власти построят военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр

Украинские власти решили устроить военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр в Киеве

Фото: РИА Новости

Киевские власти намерены устроить военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр, где во время Великой Отечественной войны нацистские преступники проводили массовые казни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом месте в нашей истории — рядом с урочищем Бабий Яр», — написал Кличко.

Бабий Яр — место массовых убийств гражданского населения нацистскими преступниками и украинскими коллаборационистами. С 29 по 30 сентября 1941 года в овраге расстреляли 33 771 человека, в основном евреев, цыган и пленных советских солдат.

В начале июля на Украине начали обсуждать вопрос о демонтаже герба СССР на щите монумента «Родина-мать». Опрос, проводимый министром культуры и информационной политики республики Александром Ткаченко, предполагает три варианта ответа: оставить все как есть, снять герб или заменить его на трезубец.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Премьер Италии Драги объявил об отставке
Драка россиянина с пятью приезжими попала на видео
Пара дебоширов превратила «в ад» поездку туристов на курорт и сорвала рейс
Россиянам назвали главное преимущество объединения ПФР и ФСС
Раскрыта причина скидок на квартиры в Москве
Психолог описала простое упражнение для самопомощи при расставании с партнером
Обруганная мужчинами за «утиные губы» девушка показала лицо до пластики
Киев опроверг информацию о подготовке ударов по Белоруссии
Созданы полностью устраняющие посторонние звуки наушники
Российские полицейские получили сроки за инсценировку преступления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.