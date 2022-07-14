Киевские власти построят военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр

Украинские власти решили устроить военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр в Киеве

Киевские власти намерены устроить военное кладбище рядом с урочищем Бабий Яр, где во время Великой Отечественной войны нацистские преступники проводили массовые казни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом месте в нашей истории — рядом с урочищем Бабий Яр», — написал Кличко.

Бабий Яр — место массовых убийств гражданского населения нацистскими преступниками и украинскими коллаборационистами. С 29 по 30 сентября 1941 года в овраге расстреляли 33 771 человека, в основном евреев, цыган и пленных советских солдат.

В начале июля на Украине начали обсуждать вопрос о демонтаже герба СССР на щите монумента «Родина-мать». Опрос, проводимый министром культуры и информационной политики республики Александром Ткаченко, предполагает три варианта ответа: оставить все как есть, снять герб или заменить его на трезубец.