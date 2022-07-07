В Киеве захотели декоммунизировать «Родину-мать»

В Киеве начали обсуждать вопрос о демонтаже герба СССР на щите монумента «Родина-мать»

На Украине запустили опрос о дальнейшей судьбе герба СССР на щите монумента «Родина-мать», который находится в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Опрос предполагает три варианта ответа: оставить все как есть, снять герб или заменить его на тризуб.

Ткаченко отметил, что удаление герба СССР с памятника может повредить монумент, поэтому «технический процесс освобождения Родины-матери от советских пережитков — процесс довольно непростой по вопросу безопасности» и требует основательной работы специалистов.

Убрать советский герб с памятника предлагали еще в 2020 году, а в мае этого года, как сообщалось, власти нашли на это средства.

Уже как семь лет на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду символики Советского Союза. В рамках действия этого документа по всей территории Украины переименовывают улицы, названные в честь советских государственных деятелей, а также сносят памятники, как советским, так и русским историческим личностям.

