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Под Киевом снесли памятник 300-летию воссоединения России и Украины

Украинские власти снесли памятник 300-летию воссоединения Украины и России в Переяславе

Фото: Валентин Хухлаев / ТАСC

В Переяславе Киевской области местные власти снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией, его установили в 1961 году. Решение о демонтаже памятника приняли в громаде и органе местного самоуправления, сообщает Telegram-канал интернет-издания «Страна.ua».

Представители украинской власти объяснили снос памятника тем, что после начала специальной военной операции России на Украине невозможно говорить о дружбе и воссоединении двух стран, сообщает интернет-издание «Газета.Ru».

В мае киевские власти заявили, что в городе собираются демонтировать около 40 памятников , связанных с Россией. Их намереваются передать в Музей тоталитаризма, проект создания которого находится в разработке.

К настоящему моменту в разных городах Украины уже снесли некоторые монументы деятелям русской и советской истории. Например, в Полтаве демонтировали памятник генералиссимусу Александру Суворову, а в Харькове уничтожили бюст маршалу Георгию Жукову. Кроме того, по всей территории страны сносят монументы деятелям русской культуры, таким как Александр Пушкин и Максим Горький.

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Василий Мека
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