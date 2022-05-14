В Киеве снесут более 40 связанных с Россией памятников

Кличко заявил, что в Киеве демонтируют более 40 связанных с Россией памятников

Власти Киева приняли решение снести более 40 памятников, связанных с Россией. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале в субботу, 14 мая.

По его словам, перечень подлежащих демонтажу монументов и памятных знаков уже утвержден местными депутатами. Планируется, что они будут переданы в Музей тоталитаризма.

Кличко также отметил, что киевский городской совет принял решение о «декоммунизации» названия арки Дружбы народов, которая являлась символом единение русских и украинцев. Теперь она будет именоваться «Аркой Свободы украинского народа».

«Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией. Но, новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным», — добавил Кличко.

14 апреля стало известно, что в городе Тернополь на западе Украины снесли памятник советским летчикам в виде самолета. Мэр города Сергей Надал объяснил это решение тем, что воздушное судно было признано аварийным.