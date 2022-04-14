На Украине демонтировали памятник советским летчикам

В украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам в виде самолета

В городе Тернополь на западе Украины демонтировали памятник советским летчикам. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал, передает РИА Новости.

Он заявил, что в Тернополе демонтировали памятник советским летчикам в виде самолета, объяснив такое решение тем, что воздушное судно было признано аварийным.

Надал также добавил, что на месте прежнего монумента появится памятник «Героям Украины».

Ранее сообщалось, что власти города Стрый во Львовской области снесли советский памятник-стелу на одной из местных площадей. В местной администрации объяснили это борьбой с тоталитарным режимом и пообещали продолжить демонтаж коммунистического наследия.