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Власти города на Украине пообещали не оставить следа от коммунистического режима

Городские власти Стрыя на Украине снесли советский памятник и решили продолжить демонтаж

Фото: Wikipedia

Власти города Стрый во Львовской области Украины снесли памятник-стелу на одной из местных площадей. Их представители заявили, что считают это борьбой с тоталитарными режимом и намерены продолжать демонтаж советского наследия, сообщает РИА Новости.

«Стрый начинает ликвидацию остатков памятников тоталитарного режима, которые остались на территории нашей общины. Первой упала стела на площади Рынок. Дальше будет [больше]», — сообщила местная администрация на странице в соцсетях. Украинцы пообещали, что «и следа не оставят от коммунистического режима».

Снос памятников советского периода истории и элементы декоммунизации имели место на Украине с момента распада СССР в 1991 году. Однако активная кампания по избавлению от напоминаний о советском прошлом началась в 2013 году, когда активисты Евромайдана снесли памятник российскому революционеру Владимиру Ленину в Киеве. После захвата ими власти такие действия получили поддержку украинского государства повсеместно.

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Декоммунизация коснулась всех сфер жизни украинцев. В частности, декоммунизировать путем введения дополнительных налогов и сборов на Украине требовали национальную кухню и отдельно колбасу. Руководит процессом, как правило, Украинский институт национальной памяти.

К декоммунизации Украины 21 февраля 2022 года предложил присоединиться российский президент Владимир Путин. «Вы хотите декоммунизации? Нас это тоже вполне устраивает, но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — заявил российский президент. В той же речи Путин напомнил, что первая устойчивая украинская государственность появилась именно при советской власти в России.

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Дмитрий Настасьев
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