Мать купила младенцу туфли на каблуках и была обругана в сети

Мать была обругана в сети за видео ее дочери-младенца в туфлях на каблуках

Мать запечатлела на камеру походку своей дочери в обуви на каблуках и была обругана в сети. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Юзерша с никнеймом pearlmcd4 купила младенцу серебристые туфли с открытой пяткой, миниатюрными каблуками и декоративными бантами. В размещенном видео ребенок гуляет в упомянутой обуви, надетой поверх носков. В описании поста женщина шуточно сравнила их с босоножками люксового бренда Christian Louboutin.

Ролик стал вирусным и набрал более 93,2 тысячи просмотров. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу поступка матери. «Бедный ребенок», «Ты хочешь, чтобы она сломала лодыжку?», «Зачем ты это делаешь?» — высказывались одни. При этом автор видео ответила, что каблуки выполнены из мягкого материала, а за кадром девочку держат за руки. Другие, напротив, отнеслись к увиденному с юмором. «Очень смешно», «Она ходит на каблуках лучше, чем я», «Это я возвращаюсь домой после вечеринки», — писали юзеры.

В июне блогерша Лара Тика проколола уши своей новорожденной дочери и нарвалась на критику в сети. В опубликованном ролике женщина хотела показать, что голова ее четырехмесячного ребенка полностью покрыта волосами, однако подписчики обратили внимание на другую деталь: уши младенца были проколоты крупными серьгами в форме цветов.