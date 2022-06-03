Блогерша проколола уши новорожденной дочери и нарвалась на критику

The Sun: блогерша Лара Тика проколола уши четырехмесячной дочери и нарвалась на критику

Блогерша Лара Тика с никнеймом laraticaofficial проколола уши своей новорожденной дочери и нарвалась на критику в сети. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

В опубликованном ролике женщина хотела показать, что голова ее четырехмесячного ребенка полностью покрыта волосами, однако подписчики обратили внимание на другую деталь. На размещенных кадрах видно, что уши младенца проколоты крупными серьгами в форме цветов.

Упомянутое видео стало вирусным и набрало более 13,3 миллиона просмотров. Юзеры принялись высказываться, выражая неодобрение поступку матери. «Почему у нее в ушах серьги?», «Нельзя было подождать и спросить ее, хочет ли она этого?», «Я тоже мать, и я против пирсинга. Это ее тело, и она сама должна решить», — писали в комментариях.

В ответ блогерша объяснила, что до двух лет младенцы практически не чувствуют боли. Кроме того, мочки ушей в этом возрасте мягкие, отчего прокалывание переносится легко. Она также подчеркнула, что данную процедуру ее дочери делал врач-неонатолог в клинике.

Ранее в мае дизайнер из Флориды Шамекия Моррис покрыла тело своего шестимесячного сына временными татуировками и была раскритикована в сети. Несмотря на то что рисунки на коже не являются перманентными, женщину назвали плохой матерью и обвинили в том, что она отбирает у ребенка детство.