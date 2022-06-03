Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша проколола уши новорожденной дочери и нарвалась на критику

The Sun: блогерша Лара Тика проколола уши четырехмесячной дочери и нарвалась на критику

Кадр: @laraticaofficial / TikTok

Блогерша Лара Тика с никнеймом laraticaofficial проколола уши своей новорожденной дочери и нарвалась на критику в сети. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

В опубликованном ролике женщина хотела показать, что голова ее четырехмесячного ребенка полностью покрыта волосами, однако подписчики обратили внимание на другую деталь. На размещенных кадрах видно, что уши младенца проколоты крупными серьгами в форме цветов.

Упомянутое видео стало вирусным и набрало более 13,3 миллиона просмотров. Юзеры принялись высказываться, выражая неодобрение поступку матери. «Почему у нее в ушах серьги?», «Нельзя было подождать и спросить ее, хочет ли она этого?», «Я тоже мать, и я против пирсинга. Это ее тело, и она сама должна решить», — писали в комментариях.

Материалы по теме:
Режь свою линию Почему шрамы, ампутации и пирсинг — это страшно модно
Режь свою линиюПочему шрамы, ампутации и пирсинг — это страшно модно
19 марта 2018
«Удовольствие от боли — порочно» Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
«Удовольствие от боли — порочно»Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
26 ноября 2020

В ответ блогерша объяснила, что до двух лет младенцы практически не чувствуют боли. Кроме того, мочки ушей в этом возрасте мягкие, отчего прокалывание переносится легко. Она также подчеркнула, что данную процедуру ее дочери делал врач-неонатолог в клинике.

Ранее в мае дизайнер из Флориды Шамекия Моррис покрыла тело своего шестимесячного сына временными татуировками и была раскритикована в сети. Несмотря на то что рисунки на коже не являются перманентными, женщину назвали плохой матерью и обвинили в том, что она отбирает у ребенка детство.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Кадыров анонсировал ускорение спецоперации на Украине
Захарова назвала дезинформацией сведения о препятствовании России вывозу зерна
Россия запустила «Донбасс»
Новое название «Макдоналдс» опровергли
Судебный процесс над Фургалом прервали из-за его здоровья
ФСБ пресекла деятельность религиозно-экстремистской ячейки
Женщина собралась выйти замуж за себя и решила дать пять клятв
Лукашенко рассказал подробности создания народного ополчения в Белоруссии
Автобус с 40 детьми попал в ДТП на российской трассе
Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.