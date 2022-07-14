Байден во время выступления в Израиле допустил оговорку на тему Холокоста

Президент США Байден во время визита в Израиль допустил оговорку на тему Холокоста

Американский президент Джо Байден во время визита в Израиль допустил оговорку на тему Холокоста, пишет ТАСС.

Во время выступления в среду, 13 июля, глава государства уточнил, что позже вернется к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории Холокоста, основан в 1953 году — прим. «Ленты.ру») в Иерусалиме. «Чтобы почтить память шести миллионов евреев, жизни которых были украдены в результате геноцида, а также продолжить делать то, что мы должны делать ежедневно: лицезреть и хранить правду и честь Холокоста», — сказал политик.

Байден, перепутавший созвучные в английском языке слова «honor» (честь, достоинство) и «horror» (ужас), поспешил исправить свою ошибку. «Хранить правду об ужасах Холокоста и чтить память тех, кого мы потеряли, чтобы никогда не забывать этот урок», — произнес он.

Это далеко не первая оговорка действующего американского лидера. В начале мая, обращаясь к сотрудникам военного завода корпорации Lockheed Martin, где, в частности, производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, он заявил, что США снабжают ими Россию.

Еще раньше — в апреле — Байден допустил две ошибки, представляя человека на должность в своей администрации.