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55-летняя Холли Берри появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети

Daily Mail: 55-летняя актриса Холли Берри вышла на прогулку по Нью-Йорку без макияжа

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудская актриса Холли Берри появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели 55-летнюю знаменитость в Нью-Йорке. Звезда кинокартины «Женщина кошка» вышла на прогулку в платье синего цвета с глубоким вырезом в стиле бохо. Свой образ она дополнила сланцами и черной кожаной сумкой. При этом на опубликованных фото видно, что на ее лице отсутствует мейкап, а волосы зачесаны набок.

Читатели издания разделились во мнениях по поводу внешнего вида актрисы. «Ее волосы выглядят как солома», «Неудачная стрижка и окрашивание», «Не самые хорошие фотографии. К сожалению, мы все стареем», «Она великолепна, но эту прическу следует оставить на каком-нибудь студенческом протесте», «Почему мне так стыдно за ее стрижку?» — возмущались одни фанаты.

Другие юзеры, напротив, похвалили Берри. «Вау, потрясающе!», «Она выглядит великолепно. Я люблю, когда она носит короткие волосы. Кроме того, цвет ее лица такой здоровый. Она выглядит очень естественно», «Естественная и красивая, а главное — без пластических операций», «Красотка Холли! Она действительно выглядит моложе своих лет», «Очень красивое платье!» — писали они.

В марте Холли Берри снялась в откровенном образе и порадовала поклонников. Знаменитость разместила снимки в своих соцсетях, на которых она запечатлена в нижнем белье, головном уборе, футболке и с коктейлем руках.

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Мария Винар
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