55-летняя Холли Берри порадовала фанатов новым откровенным фото

Голливудская актриса Холли Берри снялась в белье и футболке и восхитила подписчиков

Голливудская актриса Холли Берри снялась в откровенном образе и порадовала поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

55-летняя знаменитость разместила снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье, головном уборе и футболке с коктейлем руках. На опубликованных кадрах видно, что на наряд нанесено имя ее возлюбленного, певца и автора песен Вана Ханта. Отмечается, что публикацией поста Берри поздравила мужчину с 52-м днем рождения.

Фанаты оценили стройное телосложение актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях под новым постом. «Красотка», «Просто восхитительная», «Выглядишь потрясающе», «Молодая красотка», «Шикарная фигура», «Восхищаюсь твоей красотой», «Прекрасна Холли» — восхитились подписчики.

В сентябре 2021 года Холли Берри пришла на церемонию открытия музея в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Звезду запечатлели вместе с Хантом. На размещенных кадрах Берри позирует в коротком платье черного цвета, с рукавами-фонариками и глубоким декольте.