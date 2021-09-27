55-летняя голливудская актриса появилась на публике в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Холли Берри появилась на публике в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила церемонию открытия музея киноакадемии, расположенном в Лос-Анджелесе. Папарацци запечатлели ее вместе с возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом. На размещенных кадрах Берри позирует в коротком платье черного цвета, с рукавами-фонариками и глубоким декольте.

Свой наряд актриса дополнила босоножками на платформе и высоком каблуке, а также золотым браслетом Love ювелирного дома Cartier. Отмечается, что стоимость украшения составляет 6500 долларов (472 тысячи рублей).

Возлюбленный Берри, в свою очередь, предстал перед фотографами в белой рубашке и классическом черном костюме.

Читатели издания восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях. «Шикарна, как и всегда», «Красотка для своего возраста», «Надеюсь, что Холли счастлива, выглядит прекрасно», «Какая красивая пара», «Восхищаюсь ею», «Просто вау», — высказывались поклонники.

В июле фигура Холли Берри на снимке топлес удивила ее подписчиков. Актриса была запечатлена без бюстгальтера, сидя на полу в позе лотоса и отвернувшись от камеры. На ней были широкие брюки с высокой посадкой, волосы распущены и уложены волнами.