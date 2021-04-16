Откровенный дизайн платья 54-летней голливудской актрисы восхитил фанатов

Голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком в наряде с откровенным дизайном и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость позирует спиной к камере, демонстрируя золотое платье с пайетками, открытой спиной и вырезами по бокам. Помимо этого наряд бренда La Dolce Vita Vintage оформлен разрезом на бедре, который полностью обнажает ногу Берри. Публикация набрала больше 260 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили образ актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Невероятно красивая», «Сногсшибательна», «Вот это фигура!», «Богиня», «Впечатляющее платье», «Вау», — восхищались они.

Ранее в апреле стройное тело Холли Берри удивило фанатов. Она поделилась снимком, на котором запечатлена на фоне природы. На ней — бюстгальтер коричневого цвета и широкие штаны Ninja Joy с завязками на голенях бренда LaQuan Smith. «Какое у тебя шикарное тело!» — писали ей подписчики в комментариях.