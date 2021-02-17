54-летняя голливудская актриса станцевала на балконе топлес

Голливудская актриса Холли Берри станцевала на видео в откровенном образе и порадовала поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах ролика 54-летняя знаменитость запечатлена в компании своего возлюбленного, американского певца Вана Ханта. Берри попозировала топлес в черных трусах с принтом в виде сердец. Пару засняли на балконе со спины в момент, когда актриса выполняла танцевальные движения. «С тобой все очень просто», — подписала она пост, приуроченный ко Дню святого Валентина.

Публикация набрала 2,1 миллиона лайков и восхитила поклонников звезды. «Как радостно видеть тебя счастливой, Холли! Ты заслуживаешь все самое лучшее и всю эту любовь. Поздравляю вас с Ваном!», «Он самый счастливый мужчина в мире!», «Обожаю твою женственность», «Вы такие милые!», «Танец счастья», «Одежда все равно лишняя», — писали они.

В декабре 2020 года фигура Холли Берри на видео в бикини удивила поклонников. Актрису запечатлели на фоне океана в кружевном бикини черного цвета. На кадрах она прошлась по пляжу с распущенными волосами. «Ты выглядишь просто невероятно», — высказывались подписчики.