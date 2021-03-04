54-летняя голливудская актриса поделилась секретом своей cтройной фигуры

Голливудская актриса Холли Берри поделилась секретом своей стройной фигуры и запустила приложение для занятий спортом. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, 54-летней знаменитости удается держать себя в форме благодаря регулярной физической активности. Звезда запустила серию авторских тренировок в бесплатном фитнес-приложении FitOn.

«Это даст вам возможность попробовать нашу программу, направленную на занятия спортом в домашних условиях. Многие упражнения вдохновлены боевыми искусствами и требуют выносливости. Они заставят ваше сердце биться быстрее!» — заявила она.

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По словам тренера Берри Питера Ли Томаса (Peter Lee Thomas), актриса начала активно увлекаться спортом в 2020 году. В то время ей нужно было прийти в форму для главной роли в фильме «В синяках». «Теперь тренировки это ее жизнь. Она не чувствует себя самой собой, когда не занимается. Она понимает, что это полезно, и оказывает благотворное влияние на ее гормоны, улучшает качество сна и жизни в целом», — объяснил он.

В декабре 2020 года пользователи популярного фитнес-приложения Sweat обнаружили, что форум внутри сообщества, заявленный как приватный и содержащий снимки прогресса людей после тренировок, на самом деле является публичным. После обнародования тысяч фотографий пострадавшие начали угрожать владелице Sweat Кайле Итсинес (Kayla Itsines) тем, что бойкотируют ее приложение, так как форум позиционировал себя как безопасное место, в котором пользователи могут делиться результатами своей борьбы с лишним весом.