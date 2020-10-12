82-летнюю россиянку выгнали из фитнес-клуба со словами «с такими не работаем»

Россиянку выгнали из фитнес-клуба из-за пожилого возраста. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказала внучка 82-летней Валентины Соколовой Валентина Жильцова, ее бабушка жила на Сахалине и активно тренировалась, в том числе занималась велоспортом, катанием на лыжах и практиковала йогу. После переезда к родственнице в Новосибирск женщина решила продолжить занятия и выбрала спортзал недалеко от дома.

Когда Соколова пришла в заведение, администратор приветливо встретила новую клиентку, а затем предложила ей сходить на пробную тренировку и приобрести абонемент. Пенсионерка согласилась. Однако, когда женщина пришла на занятие, ей отказали в услуге со словами «с такими не работаем». «Бабушке сказали, что она не проходит по возрасту (...): Кто вообще будет за вас отвечать? Нам это не нужно. Бабушка растерялась и вышла из зала», — поведала Жильцова.

Девушку возмутило отношение сотрудников фитнес-зала к бабушке, и она рассказала о случившемся в Instagram. По словам Жильцовой, когда пост стал вирусным, ей позвонила директор сети. «Мне сказали, что девушка, которая сидела на ресепшене, хотела позаботиться о бабушке. Ведь коронавирус, все дела. Якобы есть какой-то приказ, что людей старше 65 лет никуда нельзя пускать», — передала она суть телефонного разговора и добавила, что ждет решения проблемы и увольнения «нахамившей» сотрудницы..

В результате пенсионерке предложили бессрочный абонемент, которым она сможет воспользоваться только по окончании «ситуации с коронавирусом».

В самом фитнес-клубе пока никак не прокомментировали ситуацию.

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