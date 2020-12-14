Приложение для похудения обнародовало тысячи приватных снимков пользователей

Пользователи популярного фитнес-приложения Sweat обнаружили, что форум внутри сообщества, заявленный как приватный и содержащий снимки прогресса людей после тренировок, на самом деле является публичным. Об этом сообщает Daily Mail.

После обнародования тысяч фотографий пострадавшие начали угрожать владелице Sweat Кайле Итсинес (Kayla Itsines) тем, что бойкотируют ее приложение, так как форум позиционировал себя как безопасное место, в котором пользователи могут делиться результатами своей борьбы с лишним весом.

Юзеры потребовали от команды Итсинес переключить сайт на частный режим. «Ого, я и понятия не имел, что этот форум публичный. Здесь так много тех, кто выкладывает фотографии прогресса и селфи. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы изменить это!», «Я понятия не имел, что этот форум публичный. Это полностью отталкивает меня от использования этого приложения», «Что? Этот форум публичный? Какого ***? Я никогда не буду публиковать здесь свои фотографии», — высказывались они.

После этого Sweat опубликовало официальный ответ на обвинения, заявив, что, несмотря на многочисленные жалобы, команда не станет делать форум закрытым. «Спасибо всем, кто поделился своими мыслями и отзывами. Учитывая ценный вклад каждого пользователя — многие из которых являются бывшими членами или действующими пользователями сообщества — мы приняли решение сохранить форум Sweat открытым. Как уже упоминалось в других публикациях, недавно мы осуществили несколько действий, основанных на этой обратной связи, и мы также продолжим улучшать наш форум в новом году. Мы всегда прислушиваемся к вашим отзывам, так как это очень важно для формирования будущего компании», — говорится на официальном сайте приложения.

Материалы по теме «Тяжело даже моргать» Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить? Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть

Пользователи назвали этот ответ разочаровывающим и печальным.

В октябре россиянку выгнали из фитнес-клуба из-за пожилого возраста. Когда пенсионерка пришла в заведение, администратор приветливо встретила новую клиентку, а затем предложила ей сходить на пробную тренировку и приобрести абонемент. Однако когда женщина пришла на первое занятие, ей отказали в услуге со словами «с такими не работаем».