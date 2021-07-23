Фигура 54-летней голливудской актрисы на фото топлес восхитила фанатов

Голливудская актриса Холли Берри поделилась откровенным снимком и взволновала поклонников. Соответствующее фото появилось на странице ее собственного магазина товаров для фитнеса и ухода за телом Respin в Instagram.

На размещенном кадре 54-летняя знаменитость запечатлена топлес, сидя на полу в позе лотоса и отвернувшись от камеры. Звезда прикрыла обнаженную грудь руками. Она одета в белые широкие брюки с высокой посадкой, ее волосы распущены и уложены волнами.

Фанаты принялись хвалить фигуру актрисы в комментариях под постом. «Шикарное тело!», «Ты безумно красивая! Ты мое вдохновение!», «Я восхищаюсь твоими подтянутыми руками!», «Я мечтаю выглядеть также, как ты!», «Невероятно красивая фотография!» — писали они.

В апреле откровенный дизайн платья Холли Берри восхитил поклонников. Знаменитость попозировала спиной к камере, демонстрируя золотое платье с пайетками, открытой спиной и вырезами по бокам. Помимо этого, наряд бренда La Dolce Vita Vintage оформлен разрезом на бедре, который полностью обнажает ногу Берри.