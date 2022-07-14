Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Россиянкам назвали самые модные модели купальников

Дизайнер Ничушкина назвала бикини со стрингами самой модной моделью купальников

Фото: Shutterstock

Дизайнер Светлана Ничушкина назвала россиянкам самые модные модели купальников. Ее слова приводит издание «Газета.Ru».

По мнению специалистки, в текущем летнем сезоне будут актуальны бикини с низкой талией и плавками-стрингами. «Забудьте про закрытые купальные костюмы. Возвращается тренд на показ тела, как на подиумах в коллекциях сезона 2022 года, например, у Miu Miu», — заявила Ничушкина.

Эксперт также включила в список трендов купальники с классическими треугольными чашками на длинных завязках, которые можно обернуть вокруг талии. Стилистка отметила, что упомянутую модель любят за универсальность: с ней есть возможность получить ровный загар, а топ такой формы подходит любому размеру груди.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
«Загадочная русская корона» Как традиционная русская одежда вошла в моду и завоевала сердца мировых звезд?
«Загадочная русская корона»Как традиционная русская одежда вошла в моду и завоевала сердца мировых звезд?
8 июля 2022

Ничушкина добавила, что на данный момент актуален тренд на купальники с металлическими застежками, эглетами и ручной вязкой. Что касается цветовой гаммы и дизайна, то эксперт советует обратить внимание на варианты с яркими цветами и анималистичными принтами. «Абсолютные бестселлеры этого лета — цвет "фисташка" и леопардовый принт», — рассказала она.

В заключение специалистка отметила, что немодными купальниками лета 2022 года считаются фасоны с эффектом push-up, а также варианты, в дизайне которых собраны все тренды, в том числе рюши, блестки, принт. «Чем лаконичнее модель, тем выигрышнее купальник подчеркнет вашу фигуру», — пояснила эксперт.

В июне дизайнеры российского бренда купальников и нижнего белья Deseo назвали способы визуально исправить фигуру с помощью пляжной одежды. По мнению специалистов марки, модели с яркими принтами помогут визуально увеличить грудь, а купальники в темных тонах и без лишнего декора — скорректировать широкие бедра.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В США потребовали от Турции разорвать отношения с Россией ради истребителей F-16
Обнаружен вызывающий задержку развития нервной системы ген
Россиянам раскрыли стоимость туров «выходного дня» в Сочи
Вдова Мамонова заявила об отсутствии финансовой помощи со стороны друзей артиста
В России возобновили программы льготного автокредитования
Медведев заявил о желании США присвоить себе право арбитра международной морали
Джейми Ли Кертис приняла Ану Де Армас за неопытную актрису
Ивана Краско госпитализировали
В Запорожской области назвали сроки вхождения региона в состав России
Парикмахер показала способ сделать салонную укладку за пять минут
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.