В ДНР сообщили о расстановке сил в Северске

Офицер НМ ДНР сообщил, что большая часть Северска находится под контролем союзных сил

Стало известно о расстановке сил в Северске. О ней рассказал Андрей Баевский, офицер Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

Офицер сообщил, что большая часть города уже находится под контролем союзных сил.

«Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки», — сказал Баевский.

По его словам, противник представляет собой разрозненные группы, которые будут зачищаться силами союзных войск «дом за домом». Он подчеркнул, что украинские военные уже не оказывают организованного сопротивления.

Ранее стало известно об установлении оперативного контроля над Северском силами НМ ДНР и российскими военными. Заместитель главы Мининформации республики Даниил Безсонов выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) быстро покинут населенный пункт.