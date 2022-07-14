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В ДНР заявили об установлении оперативного контроля над Северском

Представитель ДНР Безсонов заявил об оперативном контроле Северска силами ВС РФ и ЛНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Народная милиция ДНР и российские военные вошли в город Северск и установили над ним оперативный контроль. Об этом сообщил первый заместитель главы Мининформации республики Даниил Безсонов, пишет ТАСС.

Северск расположен менее чем в 30 километрах от Лисичанска, население города до начала боевых действий составляло около 11 тысяч человек.

По словам чиновника, российская армия получила оперативный контроль над населенным пунктом в четверг, 14 июля. «Это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным», — пояснил он.

Безсонов отметил, что взятие Северска и расположенного неподалеку Соледара откроет Народной милиции возможность наступать на Славянск и Краматорск.

«В принципе, я думаю, что из Северска украинские подразделения будут убегать еще быстрее, чем из Лисичанска», — добавил заместитель министра.

Союзные силы подступили к Северску накануне, 13 июня. Как сообщал помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, в течение ближайших пары дней город украинская армия может потерять контроль над городом.

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Алевтина Запольская
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