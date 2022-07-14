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Среда обитания

Строители в Москве случайно обнаружили человеческие кости

Рабочие в московском районе Ростокино во время раскопок нашли в земле человеческие кости

Кадр: телеграм-канал «SHOT»

В московском районе Ростокино строительная бригада во время работ случайно нашла закопанные в земле человеческие черепа и кости. На место вызвали полицию, сообщает Telegram-канал SHOT.

Бригада занималась раскопками на улице Докукина на севере столицы. За старой кирпичной кладкой в котловане на глубине 1,5 метра рабочие обнаружили три человеческих черепа и десятки костей, включая реберные. Один из строителей отметил, что останки были старые.

Прибывшая на место полиция осмотрела находку и пришла к выводу, что в котловане были захоронены не менее трех человек. По предварительным данным, кости пролежали в земле не меньше 20 лет. Личности захороненных людей будут устанавливать.

Ранее в Челябинске 59-летний местный житель купил участок в Советском районе города и нашел там кости убитого человека. Позже сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен прежний владелец земли, отбывающий срок в колонии за другие преступления.

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Нина Ташевская
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