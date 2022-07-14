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Любимый город россиян в Черногории назвали адом

Эксперт по недвижимости Швырков: город Будва в Черногории превращается в ад летом

Фото: Unsplash

Раскрыты минусы и плюсы жизни в Будве — любимом городе россиян в Черногории. Эксперт по местному рынку недвижимости и основатель агентства Alexey Shvyrkov Realty Алексей Швырков рассказал «Ленте.ру», на что следует обратить внимание при принятии решения о переезде.

Среди плюсов жизни в Будве Швырков назвал наличие инфраструктуры. Кроме того, гражданам России будет просто адаптироваться к жизни в городе благодаря тому, что местные жители разговаривают на русском. В отличие от остальной Черногории, в Будве есть русскоязычные школа и детский сад. Однако эксперт не считает город перспективным место для приобретения недвижимости.

Главным минусом Будвы он считает перенаселенность и плотную застройку. На данный момент инфраструктура города не готова к такому количеству населения. Швырков также отметил неприятную погоду — по его словам, летом Будва превращается в настоящий ад, когда температура достигает 35 градусов по Цельсию. При этом город плохо продувается ветрами из-за особенностей местоположения.

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Эксперт посоветовал желающим приобрести недвижимость в Будве обратить внимание на уровень квартиры и дома. Город отличается дорогой землей и хаотичным строительством — в любой момент перед окнами может появиться новое здание, закрывающее вид на море.

В июне агентство Швыркова назвало наиболее популярные среди россиян города в Черногории. Помимо Будвы, в списке оказались Бар и Герцег-Нови. Эксперт заявил, что оказавшиеся на второй и третьем месте города лучше подходят для жизни, чем лидер перечня.

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